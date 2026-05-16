Отставной офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что в Европе все чаще звучат призывы к возобновлению энергетического сотрудничества с Россией. По его мнению, прежние представления о нежелании европейских стран взаимодействовать с Москвой постепенно теряют актуальность.
Аналитик считает, что причиной изменения риторики стала сложная ситуация в европейской экономике, испытывающей давление из-за дефицита энергоресурсов. На этом фоне, по его словам, в странах Европы все чаще обсуждают необходимость диалога с Россией и возвращения к прежним поставкам топлива.
Вместе с тем Риттер полагает, что восстановление отношений с Москвой потребует от Европы серьезных политических шагов. Он выразил мнение, что существующие структуры безопасности, включая НАТО, могут стать препятствием для такого сближения.
Ранее Риттер предупредил, что позиции ВСУ в Донбассе рухнут после того, как российские войска установят контроль над Краматорском и Славянском.