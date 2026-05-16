Трое штурмовиков "Востока" взяли в плен семь солдат ВСУ

Трое штурмовиков "Востока" атаковали опорник ВСУ и взяли в плен семь солдат.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Трое бойцов группировки «Восток» во время штурма опорного пункта ВСУ уничтожили двух солдат противника и взяли в плен еще семерых, трое из которых были убиты дронами противника при перемещении в тыл, рассказал РИА Новости старший сержант группировки «Восток» Данил Сафронов.

«Наших было там трое человек. Шли, увидели опорник, то есть опорный пункт противника. Установили наблюдение и увидели, как туда подошли еще трое и запрыгнули в блиндаж. И наши следом за ними начали заходить», — сказал боец.

По словам военнослужащего, российские штурмовики закидали укрепления противника гранатами и завязалась короткая перестрелка.

«Затем они просто сдались, семь человек сдалось просто. Их вообще было 9 человек, но двоих наши парни уничтожили», — добавил старший сержант.

Собеседник агентства уточнил, что во время эвакуации пленных солдат ВСУ в тыловой район противник ударами ФПВ-дронов уничтожил троих своих побратимов.

Минобороны РФ 15 мая сообщало, что в результате решительных штурмовых действий бойцов 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии освобожден населенный пункт Чаривное в Запорожской области.