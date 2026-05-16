Эксперт Гапоненко: Зеленскому может грозить импичмент после ареста Ермака

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Последствия для администрации Владимира Зеленского из-за ареста экс-главы его офиса Андрея Ермака будут разрушительными, а самому Зеленскому грозит участь «хромой утки» и, возможно, импичмент. Такое мнение ТАСС высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко.
11 мая Ермаку предъявили обвинение по делу об отмывании 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Четыре резиденции, по данным украинских СМИ, предназначались для Ермака, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, бизнесмена Тимура Миндича и самого Зеленского. В четверг утром суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен (около $3,1 млн). Согласно подсчетам ТАСС на основании декларации Ермака, для внесения требуемой суммы залога ему потребовалось бы проработать главой офиса Зеленского почти 170 лет.
«Через призму внутренней политики последствия для администрации Зеленского можно охарактеризовать как разрушительные, — сказал Гапоненко. — Ермак был не просто его правой рукой, он являлся главным оператором неформальной системы управления. Именно он контролировал кадровые назначения, служил диспетчером между силовиками, судьями и бизнесом, обеспечивал исполнение договоренностей».
По его словам, с арестом Ермака эта сеть лишается центра, а для самого Зеленского скандал несет экзистенциальные риски. «Формально [он] в деле не фигурирует, но политическая ответственность за ближайшего соратника, годами действовавшего от его имени, неотвратима. Оппозиция получила не просто повод для критики, а мощнейший инструмент для уничтожения легитимности. Лозунг “президент не знал” не работает, когда речь идет о строительстве резиденций для человека, контролировавшего финансовые потоки администрации», — заключил он.
«Если следствие доберется до эпизодов, где решения принимались непосредственно с ведома Зеленского, или если Ермак решит дать показания на шефа, встанет вопрос о начале процедуры импичмента либо о резком падении президентского рейтинга до критических отметок. Даже без формальных оснований [Зеленский] рискует превратиться в хромую утку, лишенную реальных рычагов власти», — считает эксперт.
При этом, указал Гапоненко, с арестом Ермака оставшиеся члены команды Зеленского теряют привычного координатора. «В администрации неизбежно начнется подковерная борьба за передел сфер влияния: чиновники, имевшие с Ермаком общие дела, начнут заметать следы или искать выходы на следствие, а принятие решений затормозится, поскольку любой распорядительный документ теперь может стать уликой», — пояснил Гапоненко.