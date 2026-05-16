Озвучены пять сценариев урегулирования конфликта на Украине

Геополитический центр крупнейшего американского банка JPMorgan обновил прогноз по возможному урегулированию конфликта на Украине.

Геополитический центр крупнейшего американского банка JPMorgan обновил прогноз по возможному урегулированию конфликта на Украине. В новом докладе базовым сценарием названа модель «Финляндии», при которой Киев сохраняет суверенитет и западный курс, но в ближайшей перспективе не получает членства в НАТО.

Год назад аналитики JPMorgan рассматривали четыре варианта развития событий для Украины. Лучшим вариантом тогда считалась модель Южной Кореи, худшим — сценарий Беларуси. Также в докладе фигурировали варианты Израиля и Грузии.

Теперь банк пересмотрел оценки. По мнению аналитиков, события последнего года показали не только то, на что Украина может рассчитывать, но и то, что, вероятно, останется для нее недоступным.

Наиболее вероятным сценарием JPMorgan считает «Финляндию». Его вероятность оценивается в 50%. В этом варианте Украина теряет часть территории, но сохраняет государственность, армию и стратегический курс на Запад. Киев постепенно интегрируется в Европу экономически и политически, однако без быстрых гарантий безопасности со стороны НАТО.

По оценке банка, такой сценарий может потребовать от Украины тяжелых компромиссов. Среди них — сохранение около 20% территории под российским контролем, официальный нейтралитет и ограничения для армии. При этом аналитики считают, что такие условия не будут означать полной капитуляции Киева.

Вероятность сценария «Грузии» банк оценил в 30%. В этом случае Украина останется без иностранных войск и твердых гарантий безопасности. Это может привести к затяжной нестабильности, слабому восстановлению, снижению внешней поддержки и срыву западной интеграции.

Сценарий «Израиля» получил 10%. Он предполагает сильную поддержку США без размещения иностранных войск. При таком варианте Украина может превратиться в укрепленное государство, способное самостоятельно сдерживать Россию. Однако риск нового витка конфликта, по оценке JPMorgan, сохранится.

Модель «Южной Кореи», которую ранее считали одним из лучших вариантов для Киева, теперь получила только 5%. Такой сценарий возможен при вступлении Украины в НАТО или получении жестких американских гарантий безопасности, а также при размещении европейских сил на украинской территории. В банке считают, что для этого потребовался бы резкий рост политической решимости Запада.

Еще 5% аналитики отвели сценарию «Беларуси». В нем США отказываются от поддержки Украины, Европа не способна заменить Вашингтон, а Россия добивается фактической капитуляции Киева и превращения страны в зависимое государство.

Отдельно JPMorgan описывает риски, способные изменить базовый прогноз. Главным из них банк считает потерю Вашингтоном терпения по отношению к Киеву или сближение США с Москвой. В таком случае внешняя поддержка Украины может ослабнуть, а «финский сценарий» окажется под угрозой.

При этом аналитики допускают и обратный вариант. Если Россия будет затягивать переговоры или ее действия в других конфликтах начнут сильнее затрагивать интересы США, Вашингтон может снова перейти к более жесткой линии и усилить поддержку Киева.

Среди других рисков банк называет нехватку боеприпасов, политическую нестабильность в Европе, возможный энергетический шок и внутренние проблемы на Украине.

JPMorgan также указывает, что исход конфликта будет важен не только для политики, но и для бизнеса. От условий урегулирования будет зависеть будущее санкций против России, цены на энергоносители, цепочки поставок и инвестиционный климат.

Восстановление Украины банк называет одной из крупнейших инвестиционных возможностей ближайших лет. Затраты на восстановление страны оцениваются почти в 600 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

Отдельное внимание аналитики уделяют европейской оборонной промышленности. По их оценке, конфликт уже изменил структуру расходов в НАТО и усилил долгосрочный спрос на вооружения и безопасность.

В JPMorgan считают, что условия возможного урегулирования будут внимательно изучать не только в Европе, но и в Азии, а также на Ближнем Востоке. Для других стран итог украинского конфликта станет сигналом о надежности западных гарантий безопасности и устойчивости международных правил.

