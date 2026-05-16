Озвучены пять сценариев урегулирования конфликта на Украине

Геополитический центр крупнейшего американского банка JPMorgan обновил прогноз по возможному урегулированию конфликта на Украине. В новом докладе базовым сценарием названа модель «Финляндии», при которой Киев сохраняет суверенитет и западный курс, но в ближайшей перспективе не получает членства в НАТО.
Год назад аналитики JPMorgan рассматривали четыре варианта развития событий для Украины. Лучшим вариантом тогда считалась модель Южной Кореи, худшим — сценарий Беларуси. Также в докладе фигурировали варианты Израиля и Грузии.
Теперь банк пересмотрел оценки. По мнению аналитиков, события последнего года показали не только то, на что Украина может рассчитывать, но и то, что, вероятно, останется для нее недоступным.
Наиболее вероятным сценарием JPMorgan считает «Финляндию». Его вероятность оценивается в 50%. В этом варианте Украина теряет часть территории, но сохраняет государственность, армию и стратегический курс на Запад. Киев постепенно интегрируется в Европу экономически и политически, однако без быстрых гарантий безопасности со стороны НАТО.
По оценке банка, такой сценарий может потребовать от Украины тяжелых компромиссов. Среди них — сохранение около 20% территории под российским контролем, официальный нейтралитет и ограничения для армии. При этом аналитики считают, что такие условия не будут означать полной капитуляции Киева.
Вероятность сценария «Грузии» банк оценил в 30%. В этом случае Украина останется без иностранных войск и твердых гарантий безопасности. Это может привести к затяжной нестабильности, слабому восстановлению, снижению внешней поддержки и срыву западной интеграции.
Сценарий «Израиля» получил 10%. Он предполагает сильную поддержку США без размещения иностранных войск. При таком варианте Украина может превратиться в укрепленное государство, способное самостоятельно сдерживать Россию. Однако риск нового витка конфликта, по оценке JPMorgan, сохранится.
Модель «Южной Кореи», которую ранее считали одним из лучших вариантов для Киева, теперь получила только 5%. Такой сценарий возможен при вступлении Украины в НАТО или получении жестких американских гарантий безопасности, а также при размещении европейских сил на украинской территории. В банке считают, что для этого потребовался бы резкий рост политической решимости Запада.
Еще 5% аналитики отвели сценарию «Беларуси». В нем США отказываются от поддержки Украины, Европа не способна заменить Вашингтон, а Россия добивается фактической капитуляции Киева и превращения страны в зависимое государство.
Отдельно JPMorgan описывает риски, способные изменить базовый прогноз. Главным из них банк считает потерю Вашингтоном терпения по отношению к Киеву или сближение США с Москвой. В таком случае внешняя поддержка Украины может ослабнуть, а «финский сценарий» окажется под угрозой.
При этом аналитики допускают и обратный вариант. Если Россия будет затягивать переговоры или ее действия в других конфликтах начнут сильнее затрагивать интересы США, Вашингтон может снова перейти к более жесткой линии и усилить поддержку Киева.
Среди других рисков банк называет нехватку боеприпасов, политическую нестабильность в Европе, возможный энергетический шок и внутренние проблемы на Украине.
JPMorgan также указывает, что исход конфликта будет важен не только для политики, но и для бизнеса. От условий урегулирования будет зависеть будущее санкций против России, цены на энергоносители, цепочки поставок и инвестиционный климат.
Восстановление Украины банк называет одной из крупнейших инвестиционных возможностей ближайших лет. Затраты на восстановление страны оцениваются почти в 600 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.
Отдельное внимание аналитики уделяют европейской оборонной промышленности. По их оценке, конфликт уже изменил структуру расходов в НАТО и усилил долгосрочный спрос на вооружения и безопасность.
В JPMorgan считают, что условия возможного урегулирования будут внимательно изучать не только в Европе, но и в Азии, а также на Ближнем Востоке. Для других стран итог украинского конфликта станет сигналом о надежности западных гарантий безопасности и устойчивости международных правил.
