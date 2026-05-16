NYT: Си Цзиньпин упомянул Путина на личной встрече с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин во время экскурсии для президента США Дональда Трампа в резиденции Чжуннаньхай упомянул президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета The New York Times.

Источник: AP 2024

Как указывается в материале, «Трамп прервал экскурсию, чтобы спросить, часто ли Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай. “Очень редко”, — ответил Си Цзиньпин, покачав головой для убедительности. Он указал на Трампа и с улыбкой сказал: “Например, здесь был Путин”, имея в виду президента России — более близкого партнера Пекина».

Автор публикации отметил, что даже такой неофициальный разговор с упоминанием президента России можно расценивать как элемент противостояния между Пекином и Вашингтоном. «Непринужденный разговор между президентом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином в пятницу позволил заглянуть в то, как два лидера взаимодействовали на этой неделе, лавируя в рамках соперничества между их странами», — подчеркнул он.

Издание напомнило, что в 2024 году Си Цзиньпин вместе с Владимиром Путиным также посетили сады Чжуннаньхая и провели там несколько часов.

Дональд Трамп находился в Китае с государственным визитом 13—15 мая, в ходе которого состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

