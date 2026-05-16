Танкисты "Севера" уничтожили группу пехоты ВСУ в Сумской области

КУРСК, 16 мая — РИА Новости. Танкисты группировки войск «Север» ликвидировали группу украинских военнослужащих в Сумской области, сообщил РИА Новости командир танка с позывным «Акула».
«Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск “Север” уничтожили скопление живой силы противника в Сумской области», — сказал «Акула».
Он уточнил, что танковый экипаж работал в паре с расчетами разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем.
«Операторы (БПЛА — ред.) обнаружили скопление живой силы противника, готовившуюся к выезду на позиции для проведения ротации. Передав координаты экипажу танка по штатным каналам связи, продолжили наблюдение за противником», — рассказал командир танка детали операции.
По его словам, танкисты, ведущие круглосуточное дежурство, нанесли удар осколочно-фугасными боеприпасами по указанным координатам.
«В результате нанесения удара было уничтожено более десяти военнослужащих ВСУ, два пикапа и пункт временной размещения. После выполнения боевой задачи экипаж сменил огневую позицию и продолжил нести круглосуточное боевое дежурство», — пояснил «Акула».