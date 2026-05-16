Малайзия обсуждает с Россией запуск прямых рейсов из Владивостока в Куала-Лумпур

Малайзия и Россия ведут диалог по развитию прямых рейсов, которые соединят Москву и Владивосток со столицей — Куала-Лумпуром. Об этом на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» (12+) заявил генеральный секретарь Министерства туризма, искусств и культуры Малайзии Дато Шахаруддин бин Абу Сохот.
«Это еще обсуждается. Наше министерство транспорта все еще ведет переговоры с коллегами по этому вопросу», — сказал он в разговоре с представителем ТАСС (18+). Он уточнил, что речь идет про рейсы в Москву и Владивосток из Куала-Лумпура, а также с архипелага Лангкави и из штата Сабах.
Представитель министерства уточнил, что на этом этапе переговоров есть некоторые проблемы «с международными вопросами», которые касаются, в том числе, американских санкций.
Напомним, что туроператоры прогнозируют снижение выездного турпотока на 7−10% по итогам 2026 года на фоне ближневосточного кризиса, логистических сложностей и стремления российских туристов к экономии. Самыми доступными направлениями для отдыха российских туристов в странах Азии в мае 2026 года стали Таиланд, Вьетнам и китайский Хайнань.
В апреле вьетнамский лоукостер Vietjet Air начал выполнять чартерные рейсы из Владивостока на вьетнамский курорт Дананг. Рейсы будут осуществляться раз в 10−11 дней на воздушных судах Airbus A321neo с технической посадкой в аэропорту Ханоя. Также из туристических «новинок» апреля — туристический маршрут, который связал Россию, Китай и КНДР с началом и финалом во Владивостоке. Путешествие пройдет через Хасанский район, затем продолжится в Северную Корею и Китай.