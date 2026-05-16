Беспилотники сбиты в двух городах и двух районах Ростовской области

В ночь на 16 мая силы ПВО сбили беспилотники над Таганрогом, Каменском-Шахтинским, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные будут уточняться.
Губернатор также предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Ранее два беспилотника ВСУ были уничтожены системами ПВО на подлёте к Воронежу.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше