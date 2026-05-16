ВС России уничтожили американскую САУ "Паладин" в Сумской области

РИА Новости: в Сумской области уничтожена американская САУ "Паладин"

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 16 мая — РИА Новости. Расчетом беспилотных систем группировки войск «Север» в Сумской области обнаружена и уничтожена самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США, которая вела огонь по позициям российских подразделений, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным «Циклон».

«Разведывательными БпС была вскрыта позиция вражеской артиллерии в Сумской области. САУ (американская самоходная артиллерийская установка “Паладин” — ред.) стояла в укрытии. Поражение подтверждено детонацией боекомплекта», — рассказал агентству командир расчета беспилотных систем с позывным «Циклон».

Он уточнил, что артиллерия противника вела огонь по позициям российских подразделений, однако после удара FPV-дронов была полностью выведена из строя.

