Юрист сказал, как по экс-министру Уоллесу ударит объявление в розыск в РФ

Объявление в розыск Россией бывшего министра обороны Бена Уоллеса ограничивает его передвижение по миру. Об этом рассказала в комментарии aif.ru юрист, эксперт по международному праву Мария Ярмуш.
Ранее стало известно, что бывший британский министр разыскивается МВД РФ по статье Уголовного кодекса. Соответствующая ориентировка размещена на официальном сайте ведомства. Конкретная статья, вменяемая Уоллесу не указана, Однако известно, что осенью 2025 года депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал объявить британского политика в розыск из-за слов об атаках полуострова.
В сентябре 2025-го, выступая на Варшавском форуме по безопасности, Бен Уоллес призвал передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus для атак на Крымский мост и сделать российский полуостров непригодным для жизни.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления британца глупыми. Посол в Лондоне Андрей Келин подчеркивал, что его слова повторяют риторику украинских неонацистов.
«Теоретически экс-министра могут арестовать и экстрадировать в РФ по запросу Генпрокуратуры, если он окажется в юрисдикции страны, имеющей с Россией соглашение о правовой помощи (например, в Беларуси). Таким образом, любая страна, имеющая с РФ двусторонний договор о помощи по уголовным делам, включая, например Таиланд, является для него зоной риска», — отметила Мария Ярмуш в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, дружественные России государства могут не учитывать статус экс-министра и посчитать невыгодным идти в открытый конфликт с Россией из-за британца.
"Поэтому ему лучше оставаться в Великобритании. Репутация Уоллеса пострадает, факт привлечения к расследованию оставит след даже в недружественных нам юрисдикциях. Люди, знакомые с правом и моралью, увидят, что он призывал убивать россиян и совершать теракты, — отмечает Ярмуш.
По словам юриста, Россия вправе объявить Бена Уоллеса в розыск как на своей территории, так и через Интерпол.