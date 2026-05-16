ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. В районе Чаривного подразделениями «Востока» уничтожено два танка, десять ББМ и артиллерийские системы ВСУ во время операции по освобождению населенного пункта, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным «Склеп».
«На удалении уничтожалось большое количество техники. Начиная от малого — мотоциклы и квадроциклы. Около 10 ББМ точно уничтожили. Пару танков, они их сейчас берегут», — рассказал «Склеп».
По его словам, танки противника уничтожались в тот момент, когда выезжали стрелять по нашим позициям.
«Артиллерию противника вскрывали на расстоянии до 40 километров, наносили поражение расчетами ФПВ», — добавил комбат.
Минобороны РФ 15 мая сообщило, что в результате решительных штурмовых действий бойцов 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии освобожден населенный пункт Чаривное в Запорожской области.