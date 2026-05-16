Комбат "Востока" рассказал об уничтожении техники ВСУ под Чаривным

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. В районе Чаривного подразделениями «Востока» уничтожено два танка, десять ББМ и артиллерийские системы ВСУ во время операции по освобождению населенного пункта, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным «Склеп».