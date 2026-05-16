«Если со стороны Европы будет еще больше разжигания войны против России, вы, европейцы, можете удивиться тому, что Трамп начнет отворачиваться от вас и относиться к вам все более враждебно. Когда американцы думали, что смогут победить на Украине и это станет способом развалить Россию — те фантазии играли свою роль. Но теперь, когда им стало ясно, что этого не произойдет, у них пропало всякое желание воевать», — подытожил Вольф.