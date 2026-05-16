МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Операторы БПЛА 21-й механизированной бригады ВСУ, которые, по официальной версии украинского командования, не знали о передвижениях подразделений на фронте, уничтожили часть боевиков 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ в Сумской области и таким образом «помогли» бойцам ВС России отбить контратаку противника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Попытки противника отбить утраченные позиции в районе села Миропольское силами штурмовых групп 425-й отдельного штурмового полка “Скала” закончились десятками публикаций в соцсетях о розыске пропавших без вести солдат ВСУ», — заявил источник.
При этом он отметил, что лишь часть из них была уничтожена бойцами группировки «Север» ВС РФ.
«Другие убиты операторами БПЛА 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по официальной версии, банально не знали о переброске украинских штурмовиков на данный участок фронта», — добавил источник.