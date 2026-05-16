МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Десятки националистов из привилегированной ударной роты БПЛА «Китайцы» 80-й бригады ВСУ дезертировали после приказа выйти на боевые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В Сумах дезертировали десятки националистов из привилегированной роты ударных БПЛА “Китайцы”, входящей в 80-ю отдельную десантно-штрурмовую бригаду ВСУ. Причиной стал приказ командования о необходимости выдвижения на позиции», — сообщили в российских силовых структурах.
Отмечается, что между бойцами и командованием была договоренность на финансовой основе о формальном присутствии украинских дроноводов в зоне боевых действий.
Ранее РИА Новости передавало, что около 20 военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно оставили позиции в районе населенного пункта Запселье в Сумской области.