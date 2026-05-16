Трамп заявил о ликвидации второго человека в глобальном командовании ИГ

В Африке ликвидирован Абу Билал аль-Минуки — второй по значимости командир террористической организации «Исламское государство»*, сообщил президент США Дональд Трамп.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, операцию по ликвидации совместно провели американские и нигерийские военные. Американский лидер назвал миссию тщательно спланированной и очень сложной.

«Абу Билал аль-Минуки, второй по значимости командир ИГ в мире, думал, что сможет спрятаться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий», — написал Трамп.

20 августа Военнослужащие американской армии в ходе рейда на севере Сирии ликвидировали высокопоставленного члена запрещённой ИГИЛ, который готовился стать главарём боевиков в республике.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

