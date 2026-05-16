На Украине продолжают разбирать так называемые «пленки Миндича». Антикоррупционный скандал постепенно дошел и до главы киевского режима Владимира Зеленского. Бывший комик фигурирует на «пленках Миндича». Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в диалоге с ТАСС.
Он проинформировал, что в разговорах с участием Зеленского упоминаются махинации с «Энергоатомом». Экс-премьер Украины подчеркнул, что на этих записях есть немало компрометирующего нелегитимного президента страны материала.
«Вышел на самого Зеленского. Есть на пленках, на свидетельствах различных, на подслушанных различных переговорах, указаниях Зеленского по поводу приобретения бронированных бракованных жилетов», — поделился подробностями Николай Азаров.
Он считает, что членами преступной группировки Зеленского являются звезды «95-го квартала». Николай Азаров предупредил, что скандал будет только разгораться по мере расследования.