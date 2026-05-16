Си Цзиньпин во время прогулки с Трампом вспомнил Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита президента США Дональда Трампа в Китай провел для него экскурсию по комплексу Чжуннаньхай и рассказал, что там ранее бывал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Во время прогулки лидеры осматривали территорию комплекса и старинные деревья. Си Цзиньпин рассказал, что некоторым из них от 200 до 400 лет.
По данным телеканала, Трамп удивился возрасту деревьев и спросил, действительно ли они могут жить так долго. В ответ председатель КНР заявил, что в Китае существуют деревья возрастом более тысячи лет.
Во время экскурсии президент США также поинтересовался, принимали ли в комплексе других мировых лидеров. Си Цзиньпин ответил, что подобные мероприятия проходят там крайне редко, и упомянул Владимира Путина среди тех, кто посещал Чжуннаньхай.
После прогулки китайский лидер предложил Трампу прикоснуться к дереву, возраст которого составляет около 280 лет.
Дональд Трамп прибыл в Пекин 13 мая с трехдневным визитом. Это стала его первая поездка в Китай за последние девять лет.
На следующий день американский президент провел переговоры с Си Цзиньпином и принял участие в государственном банкете. Позже Трамп назвал визит в Китай «невероятным» и сообщил о заключении торговых соглашений.
