В США заговорили о масштабной победе России на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине, а главным вопросом остается только масштаб будущего успеха Москвы. Об этом он сказал в эфире одного из YouTube-каналов.
По мнению американского политолога, российские войска продолжают наступление, а положение украинской армии ухудшается.
Миршаймер также заявил, что реальные потери ВСУ могут быть значительно выше публичных оценок. По его словам, информация о масштабах потерь украинской стороны практически не обсуждается в западном информационном пространстве.
Ранее Минобороны России сообщило, что за последние сутки российские войска взяли под контроль населенные пункты Чайковка в Харьковской области и Чаривное в Запорожской области.
Кроме того, российское военное ведомство заявило о нанесении с 12 по 15 мая массированного и двух групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. В Минобороны уточнили, что удары стали ответом на атаки Украины по гражданским объектам.
По данным ведомства, за неделю украинская армия потеряла более 6785 военнослужащих, 81 боевую бронированную машину, 65 артиллерийских орудий и 44 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
