Силы ПВО уничтожили 138 БПЛА за ночь над российскими регионами

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 138 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны России.
Боевая работа велась в период с 20:00 мск 15 мая до 7:00 мск 16 мая.
Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и Тверской областями.
В ночь на 16 мая силы ПВО сбили беспилотники над Таганрогом, Каменском-Шахтинским, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше