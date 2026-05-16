Евродепутат заявил, что Зеленский может стать фигурантом антикоррупционных дел

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский после ухода с поста может стать фигурантом антикоррупционных расследований. Об этом он сказал в беседе с РИА «Новости».

По словам политика, такой сценарий возможен, если украинского лидера заменит другой политик. Картайзер также отметил, что именно коррупция остаётся одним из главных препятствий для вступления Украины в Евросоюз.

На этой неделе Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о предъявлении обвинений Андрею Ермаку по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Позже Высший антикоррупционный суд постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Сам он заявил, что таких средств у него нет, а защита намерена обжаловать решение суда.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше