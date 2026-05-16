Евродепутат заявил, что Зеленский может стать фигурантом антикоррупционных дел

На этой неделе Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о предъявлении обвинений Андрею Ермаку по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Позже Высший антикоррупционный суд постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Сам он заявил, что таких средств у него нет, а защита намерена обжаловать решение суда.