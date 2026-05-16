Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранные наемники начали массово уезжать с Украины и искать другую работу

Наемники из стран Прибалтики и Восточной Европы начали покидать Украину и искать работу в менее опасных конфликтах.

Наемники из стран Прибалтики и Восточной Европы начали покидать Украину и искать работу в менее опасных конфликтах. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, среди иностранных бойцов растет число тех, кто решил уехать после участия в боевых действиях.

Мирошник утверждает, что европейские и прибалтийские наемники «уже навоевались» и теперь ищут места, где уровень опасности значительно ниже.

Он также заявил, что на смену уехавшим чаще приходят люди, приехавшие ради заработка, а также лица с криминальным прошлым.

Ранее Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по иностранным наемникам на Украине. В ведомстве заявляли, что украинская сторона использует их как «пушечное мясо».

Сами иностранные бойцы в интервью западным СМИ и блогерам не раз жаловались на плохую координацию действий со стороны украинского командования и высокий уровень потерь.

Некоторые из них отмечали, что интенсивность боев на Украине значительно выше, чем в конфликтах, с которыми они сталкивались ранее на Ближнем Востоке или в Афганистане.

Читайте также: Наемник из Британии раскрыл РФ координаты учебных баз ВСУ и получил срок.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше