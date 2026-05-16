Экс-премьер Украины Азаров призвал Зеленского уйти в отставку из-за коррупции

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоило бы самому подать в отставку на фоне коррупционного скандала на Украине. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, нынешняя ситуация в стране стала уникальной. В первую очередь потому, что под подозрением находится не только сам Зеленский, но и его ближайшее окружение. В том числе экс-глава его офиса Андрей Ермак, через которого, как он отметил, проходили распоряжения, указы и подготовка международных визитов.
«Вот сейчас этот человек (Ермак — прим.ред.) оказался жуликом. Самым настоящим. Он был всегда жуликом, естественно, но в данном случае вот это все проявилось документально, уже доказано. Так что, по-хорошему бы, конечно, ему (Зеленскому — прим.ред.) необходимо самому подать в отставку, потому что при таких условиях, я не знаю, кто ему будет доверять», — заключил Азаров.
Ранее бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен. По данным НАБУ и САП, дело связано с коррупционным скандалом, который на Украине называют «операцией Мидас» или «делом Миндича». Главными фигурантами в нем проходят бизнесмен Тимур Миндич и сам Ермак.