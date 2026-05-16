Сибига готовится к поездке в Китай

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что был приглашен в Китай. Об этом сообщает «Укринформ».
«У нас есть приглашение, и я жду дату поездки в Китай», — заявил Сибига.
По его словам, сейчас идет работа по определению даты поездки.
Также, Сибига отметил, что получил приглашение во время встречи представителей Украины с главой МИД Китая Ван И на конференции по безопасности, которая проходила в Мюнхене.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о повестке визита Путина в Китай.
