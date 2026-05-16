Герасимов сообщил о взятии Кутьковки и Боровой. Военная операция, день 1543-й

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» и сообщил о взятии под контроль двух населенных пунктов в Харьковской области — села Кутьковка и поселка Боровая. В Харькове повреждены транспортные объекты. Российские военные сбили 138 украинских беспилотников за ночь. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:50 Аэропорты Геленджика и Краснодара в целях безопасности временно не отправляют и не принимают самолеты, сообщили в Росавиации.

8:32 За время действия перемирия с 9 по 11 мая в результате действий ВСУ погибли четыре мирных жителя, еще 47, включая двоих детей, получили ранения. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал ТАСС.

8:19 Угроза атаки беспилотников объявлена в Таганроге, — глава города Светлана Камбулова.

8:14 ❗️ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», сообщили в Минобороны РФ. Он отметил, что что соединения 1-й танковой армии освободили Боровую и Кутьковку. Кроме того, российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана в ДНР, ведутся бои и за другие населенные пункты, а бойцы «Запада» наступают на фронте около 350 км.

8:10 В Харькове в результате удара повреждения получили транспортные объекты, утверждает глава города Игорь Терехов.

8:07 Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с силовыми структурами, предупредили в Росавиации.

8:05 С полуночи средствами ПВО уничтожены пять дронов ВСУ, летевших на Москву, рассказал мэр Сергей Собянин.

8:02 Армия России средствами ПВО за ночь уничтожила 138 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и Тверской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и Азовским и Черным морями, объявили в Минобороны РФ.

8:00 Сегодня 1543-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

