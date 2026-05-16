Герасимов сообщил о взятии Кутьковки и Боровой. Военная операция, день 1543-й

8:14 ❗️ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», сообщили в Минобороны РФ. Он отметил, что что соединения 1-й танковой армии освободили Боровую и Кутьковку. Кроме того, российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана в ДНР, ведутся бои и за другие населенные пункты, а бойцы «Запада» наступают на фронте около 350 км.