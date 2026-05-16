В США предложили дату открытия Ормузского пролива

Проход через Ормузский пролив возобновится не позже лета 2026 года. Такое заявление сделал министр энергетики США Крис Райт, его слова приводит телеканал CNBC.
«Судоходство через этот пролив будет восстановлено при первой же возможности, однако крайний срок — наступление текущего лета», — отметил Райт.
Чиновник подчеркнул, что если Тегеран «продолжит удерживать мировую экономику в качестве заложника», то американские вооруженные силы принудительно откроют пролив, хотя это сопряжено с серьезными трудностями.
«Мы уже предприняли определенные шаги в этом направлении, но гораздо предпочтительнее достичь соглашения без применения военной силы», — добавил Райт.
В конце апреля верховный руководитель Исламской Республики Моджтаба Хаменеи объявил, что Иран намерен продолжить контроль над Персидским заливом и Ормузским проливом. Как заявил Хаменеи, Тегеран планирует самостоятельно обеспечивать безопасность в регионе, без участия США.
