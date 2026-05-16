«Новая история»: Назван шаг Трампа, который завершил эпоху США

Американский лидер Дональд Трамп совершил рабочий визит в Китай, где провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи хозяин Белого дома назвал китайского коллегу своим другом. Однако западные аналитики увидели в этом не дружбу, а доказательство упадка США.

Издание Strategic Culture опубликовало колонку, в которой утверждает: визит Трампа в Пекин — это маркер геополитических перемен. Китай уже имеет солидное преимущество перед Америкой, которая теперь не способна оказывать на Пекин никакого серьёзного давления — ни экономического, ни военного, ни дипломатического.

«Мы вступили в новую историческую эпоху. Американская властность и высокомерие больше недопустимы», — резюмирует автор публикации.

Ранее Трамп заявил о нежелании воевать с КНР из-за Тайваня. Американский лидер выразил надежду, что ситуация не будет усугубляться. Кажется, старые правила, где Вашингтон диктовал условия всему миру, похоже, ушли в прошлое. И этот визит — лучшее тому подтверждение.

