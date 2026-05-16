Партия Фараджа убрала флаг Украины со здания совета в Эссексе

Британская партия Reform UK сняла украинский флаг со здания совета графства Эссекс спустя несколько дней после победы на региональных выборах. Об этом сообщила Би-би-си.
Глава совета Питер Харрис назвал произошедшее «моментом гордости». Украинский флаг находился на фасаде здания с марта 2022 года.
Ранее Reform UK объявила, что в советах, перешедших под контроль партии, больше не будут вывешивать иностранные флаги, включая украинские.
На региональных выборах 1 мая партия Найджела Фараджа добилась крупнейшего успеха за свою историю. Reform UK получила контроль над десятью местными советами и провела 677 муниципальных депутатов.
До этих выборов партия не имела ни одного мандата в муниципалитетах, где проходило голосование.
Решение о снятии украинских флагов вызвало резкую реакцию в британской политике и СМИ. Часть политиков поддержала инициативу, заявив, что на государственных зданиях должен находиться только британский флаг. Противники Reform UK обвинили партию в демонстративном политическом шаге на фоне конфликта на Украине.
