Мирошник: четыре мирных россиянина погибли за время перемирия в честь Дня Победы

Четыре мирных россиянина погибли за время перемирия, объявленного в честь Дня Победы. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Его слова передает ТАСС.
По его словам, режим прекращения огня действовал с 9 по 11 мая. За это время ранения получили 47 мирных жителей, среди них двое несовершеннолетних.
«Погибли — четыре мирных жителя, ранены — 47, в их числе двое несовершеннолетних», — сказал Мирошник.
Других деталей о погибших и пострадавших в сообщении не приводится.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинская сторона 23 802 раза нарушила режим прекращения огня. По данным ведомства, ВСУ продолжали применять артиллерию, минометы, танки и беспилотники. Российские войска, как заявили в Минобороны, зеркально реагировали на такие нарушения.