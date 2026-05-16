После поездки Трампа в Пекин в США заговорили о провале ожиданий

Экономические итоги визита президента США Дональда Трампа в Китай пока выглядят слабее ожиданий. Об этом заявила старший вице-президент американского Института политики Азиатского общества Венди Катлер, ее слова приводит газета South China Morning Post.
По мнению эксперта, с учетом того, какое значение Трамп придает торговле и экономике, от переговоров с Китаем ожидали большего количества конкретных соглашений.
Катлер считает, что окончательные выводы пока делать рано, поскольку в ближайшие дни могут появиться новые заявления и детали договоренностей.
Сейчас остается неясной судьба ряда крупных сделок, о которых говорилось до и во время визита. Речь идет о возможных закупках Китаем американской сельхозпродукции, включая сою, соглашениях с торговыми палатами, а также покупке около 200 самолетов Boeing.
Кроме того, пока нет ясности по переговорам вокруг искусственного интеллекта, тарифов, экспортного контроля, поставок полупроводников, редкоземельных металлов и ситуации вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря.
Эксперт допустила, что стороны все еще продолжают обсуждения и могут выступить с дополнительными заявлениями позже.
При этом, по данным South China Morning Post, многие американские аналитики уже называют итоги визита скорее красивыми внешне, чем содержательными. Они отмечают высокий уровень приема и китайского гостеприимства, но считают, что конкретных результатов пока недостаточно.
Дональд Трамп находился в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая. После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином американский лидер назвал поездку «крайне успешной» и заявил, что сторонам удалось решить многие вопросы.
