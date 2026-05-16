Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов доложил с СВО о взятии Кутьковки, Боровой и боях в Великой Шапковке

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, находясь в зоне проведения спецоперации, сделал заявление о ходе наступательных действий на Харьковском участке фронта. По его словам, российские войска освободили сразу два населённых пункта в Харьковской области.

Источник: Life.ru

«Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке», — сказал генерал армии.

Кроме того, соединения 1-й танковой армии группировки «Запад» завершили зачистку Боровой. Эти сёла находятся на правом берегу Оскола, и их взятие создаёт плацдарм для дальнейшего продвижения к Купянску.

Герасимов также отметил успехи 20-й армии. Ранее это подразделение полностью очистило от противника Луганскую Народную Республику, а теперь перешло к активным действиям на широком фронте в Харьковской области.

Ранее Герасимов заявил, что ВС РФ заняли большую часть Красного Лимана. Он сообщил, что штурмовые подразделения 25-й армии группировки «Запад» ведут наступление на одном из ключевых участков фронта. Красный Лиман он назвал крупным административным центром и важным железнодорожным узлом.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше