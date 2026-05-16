«Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке», — сказал генерал армии.
Кроме того, соединения 1-й танковой армии группировки «Запад» завершили зачистку Боровой. Эти сёла находятся на правом берегу Оскола, и их взятие создаёт плацдарм для дальнейшего продвижения к Купянску.
Герасимов также отметил успехи 20-й армии. Ранее это подразделение полностью очистило от противника Луганскую Народную Республику, а теперь перешло к активным действиям на широком фронте в Харьковской области.
Ранее Герасимов заявил, что ВС РФ заняли большую часть Красного Лимана. Он сообщил, что штурмовые подразделения 25-й армии группировки «Запад» ведут наступление на одном из ключевых участков фронта. Красный Лиман он назвал крупным административным центром и важным железнодорожным узлом.
