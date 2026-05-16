"Очень редко": в ходе встречи Си Цзиньпина и Трампа был упомянут Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом упомянул президента России Владимира Путина, сообщает New York Times.
Китайский лидер провел для Трампа экскурсию по государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине. Трамп поинтересовался, часто ли Си Цзиньпин принимает иностранных лидеров в резиденции. Руководитель КНР сказал, что поступает так «Очень редко», а затем упомянул, что в 2024 году его резиденцию посетил российский президент.
Трамп посетил Китай с визитом, который завершился 15 мая. Президент США планировал поехать в КНР в конце марта, но затем визит был перенесен из-за эскалации ближневосточного конфликта.
Как утверждают китайские СМИ, 20 мая КНР может посетить Путин. О том, что российский президент планирует приехать в Китай, заявляли и в Кремле, но не указывали предполагаемой даты визита.
