"Очень редко": в ходе встречи Си Цзиньпина и Трампа был упомянут Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом упомянул президента России Владимира Путина, сообщает New York Times.

Китайский лидер провел для Трампа экскурсию по государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине. Трамп поинтересовался, часто ли Си Цзиньпин принимает иностранных лидеров в резиденции. Руководитель КНР сказал, что поступает так «Очень редко», а затем упомянул, что в 2024 году его резиденцию посетил российский президент.

Трамп посетил Китай с визитом, который завершился 15 мая. Президент США планировал поехать в КНР в конце марта, но затем визит был перенесен из-за эскалации ближневосточного конфликта.

Как утверждают китайские СМИ, 20 мая КНР может посетить Путин. О том, что российский президент планирует приехать в Китай, заявляли и в Кремле, но не указывали предполагаемой даты визита.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше