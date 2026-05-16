Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19−20 мая

Президент России Владимир Путин 19−20 мая посетит Китай с официальным визитом. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в Кремле.

По данным пресс-службы, поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе визита лидеры планируют обсудить развитие двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.

По итогам переговоров стороны намерены подписать совместное заявление и ряд межправительственных и межведомственных документов.

Кроме того, в рамках визита Путин проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, где планируется обсудить перспективы торгово-экономического сотрудничества между странами, передает канал Кремля в МАКС.

Недавно Китай посетил и другой лидер: президент США Дональд Трамп 14 мая приехал в КНР на два дня. Он провел двухчасовые переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, после которых состоялся праздничный банкет. Основными темами переговоров до их начала называли торговые отношения, войну на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Тайваня. По итогам встреч Трамп и Си делали позитивные публичные заявления.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше