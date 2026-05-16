Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Официально анонсирован визит Путина в Китая 19−20 мая

Кремль официально заявил, что президент России Владимир Путин 19−20 мая посетит Китай с официальным визитом.

Кремль официально заявил, что президент России Владимир Путин 19−20 мая посетит Китай с официальным визитом. Как уточняется, Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы двусторонних отношений. Стороны обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам визита планируется подписание совместного заявления.

Вскоре после завершения визита в Китай американского президента Дональда Трампа о готовящемся визите Путина писали китайские СМИ, указывая 20 мая как предполагаемую дату. том, что российский президент планирует приехать в Китай, заявляли и в Кремле, но до сих пор не уточняли, когда именно визит состоится.

Визит в Китай Трампа завершился 15 мая. Президент США планировал поехать в КНР в конце марта, но затем визит был перенесен из-за эскалации ближневосточного конфликта.

По данным американских СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с Трампом упомянул Путина. Китайский лидер провел для Трампа экскурсию по государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине. Трамп поинтересовался, часто ли Си Цзиньпин принимает иностранных лидеров в резиденции. Руководитель КНР сказал, что поступает так «Очень редко», а затем упомянул, что в 2024 году его резиденцию посетил российский президент.

Читайте материал «Трамп рассказал, сколько раз планирует встретиться с Си Цзиньпином до конца года».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше