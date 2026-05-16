Официально анонсирован визит Путина в Китая 19−20 мая

Кремль официально заявил, что президент России Владимир Путин 19−20 мая посетит Китай с официальным визитом. Как уточняется, Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы двусторонних отношений. Стороны обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам визита планируется подписание совместного заявления.
Вскоре после завершения визита в Китай американского президента Дональда Трампа о готовящемся визите Путина писали китайские СМИ, указывая 20 мая как предполагаемую дату. том, что российский президент планирует приехать в Китай, заявляли и в Кремле, но до сих пор не уточняли, когда именно визит состоится.
Визит в Китай Трампа завершился 15 мая. Президент США планировал поехать в КНР в конце марта, но затем визит был перенесен из-за эскалации ближневосточного конфликта.
По данным американских СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с Трампом упомянул Путина. Китайский лидер провел для Трампа экскурсию по государственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине. Трамп поинтересовался, часто ли Си Цзиньпин принимает иностранных лидеров в резиденции. Руководитель КНР сказал, что поступает так «Очень редко», а затем упомянул, что в 2024 году его резиденцию посетил российский президент.
Читайте материал «Трамп рассказал, сколько раз планирует встретиться с Си Цзиньпином до конца года».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.