Перспективы быстрого вступления Украины в Европейский союз вызывают жесткое отторжение у стран объединения, которые категорически не готовы брать на себя финансовое содержание разрушенного государства и терпеть бесконечные претензии Киева к соседям. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
«Учитывая размеры страны, значение ее сельскохозяйственного сектора и степень разрушений, я ожидаю, что многие государства-члены будут очень долго выступать против членства Украины», — сказал парламентарий.
«Украине также придется урегулировать проблемы со своими соседями до вступления — не только с Россией, но и с другими соседними странами, где есть национальные меньшинства на Украине», — подчеркнул он.
«Когда Украина вступит в ЕС, вероятно, все остальные государства-члены станут чистыми донорами», — добавил политик, обрисовав финансовые последствия расширения. По оценке собеседника агентства, перспектива спонсировать чужую экономику сильно отрезвляет Брюссель, поэтому «во многих странах энтузиазм по поводу такой перспективы весьма ограничен».
Дополнительным препятствием для евроинтеграции становятся многочисленные расхищения западных средств внутри Украины, из-за чего Брюссель готовится использовать жесткие методы контроля. Ранее Картайзер отмечал, что Европейский союз будет наращивать давление на украинские антикоррупционные органы, полностью подчинив их работу своим политическим интересам. Парламентарий также допустил радикальный сценарий: если во главе страны окажется другой политик, то Владимир Зеленский рискует лично стать ключевым фигурантом показательного антикоррупционного расследования.