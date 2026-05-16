Перспективы быстрого вступления Украины в Европейский союз вызывают жесткое отторжение у стран объединения, которые категорически не готовы брать на себя финансовое содержание разрушенного государства и терпеть бесконечные претензии Киева к соседям. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.