«После посещения учреждения здравоохранения командованием 14-го АК ВСУ несколько десятков украинских националистов прибыли в морг и вывезли практически все тела, находящиеся в холодильных камерах», — объяснили военные.
Операция проходила организованно. По некоторым данным, тела убитых в боях ВСУшников хотят захоронить на кладбище хирургических отходов. Других подробностей о маршруте или конечном месте доставки не приводится.
Ранее сообщалось, что родственники украинских военнослужащих обратились к командованию с просьбой вывести подразделения из района Запселья в Сумской области. Речь идёт о бойцах 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
