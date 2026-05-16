Владимир Путин посетит Китай 19−20 мая

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят «актуальные вопросы двусторонних отношений», пути углубления партнерства и стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по международным проблемам. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и еще нескольких двусторонних документов.