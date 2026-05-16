Секретный договор Антанты заложил мину под Ближний Восток

Ровно 110 лет назад страны Антанты заключили секретное соглашение Сайкса-Пико, которое должно было определить судьбу Османской империи после Первой мировой войны. Документ не только перекроил карту Ближнего Востока, но и повлиял на конфликты, продолжающиеся до сих пор.
Согласно договоренностям, Россия должна была получить Константинополь и контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Для Российской империи это была одна из главных стратегических целей на протяжении нескольких веков.
Контроль над проливами давал России выход к Средиземному морю, укреплял безопасность на южных рубежах и усиливал влияние на Черном море. Кроме того, российские монархи считали себя наследниками Византии и связывали Константинополь с православной историей.
Идея раздела Османской империи особенно активно обсуждалась еще при Екатерине II. Она рассчитывала восстановить православное государство на месте Византии и даже назвала своего внука Константином в честь византийских императоров.
Во время Первой мировой войны шанс реализовать этот план оказался ближе всего. В 1915 году страны Антанты договорились, что после победы Россия получит Константинополь и проливы, а Британия и Франция разделят между собой богатые нефтью территории Ближнего Востока.
Окончательно соглашение оформили в мае 1916 года. Оно получило название по фамилиям дипломатов Марка Сайкса и Франсуа Пико.
Однако после революции большевики отказались выполнять договоренности и опубликовали секретные документы. Это вызвало международный скандал, поскольку одновременно Британия обещала арабам поддержку в создании собственного государства.
В итоге Российская империя так и не получила проливы. Позже Уинстон Черчилль называл случившееся одной из крупнейших исторических трагедий для России.
При этом Британия и Франция в целом реализовали свои планы. После распада Османской империи они разделили между собой территории современного Ближнего Востока.
Франция получила контроль над Сирией и Ливаном, Британия — над Палестиной. Именно тогда появились многие границы, существующие в регионе до сих пор.
Востоковеды считают, что соглашение Сайкса-Пико стало одной из причин будущих конфликтов на Ближнем Востоке. Границы проводились без учета национального и религиозного состава населения.
В результате многие народы оказались разделены между разными государствами, а внутри новых стран возникли постоянные противоречия между этническими и религиозными группами.
Особенно тяжелые последствия возникли в Палестине. Во время британского контроля туда начали массово переселяться евреи, что позже привело к созданию Израиля и многолетнему арабо-израильскому конфликту.
По словам востоковедов, многие арабские страны до сих пор считают соглашение Сайкса-Пико символом внешнего вмешательства Запада в судьбу региона.
После Второй мировой войны Советский Союз начал активно работать с арабскими государствами, предлагая им поддержку без колониального контроля. Это помогло СССР, а затем и России укрепить влияние на Ближнем Востоке.