Тревога в Сочи: город готовится к налету дронов

В Сочи официально объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщает Telegram-канал главы города Андрея Прошунина.
«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — написал градоначальник.
Ранее аналогичные меры предосторожности действовали в других регионах России. В частности, режим беспилотной опасности был введен, а затем отменен на территории Вологодской области, о чем сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.
Ситуация остается напряженной на фоне регулярных попыток атак со стороны Украины: так, в течение двух часов 16 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 беспилотников над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.