Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США предупредили об опасном развитии ситуации вокруг Украины

Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что Москва пока не использует весь свой военный потенциал в конфликте на Украине.

Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что Москва пока не использует весь свой военный потенциал в конфликте на Украине. Такое мнение он высказал в эфире одного из YouTube-каналов.

По словам эксперта, Россия обладает значительно большими возможностями, особенно в авиации, однако, как он считает, не задействует их в полном объеме.

Биб также предупредил, что ситуация вокруг Украины развивается по опасному сценарию.

Он считает, что если США в ближайшее время не смогут повлиять на ситуацию и подтолкнуть стороны к компромиссу, то уже осенью конфликт может перейти в более рискованную фазу.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о серьезной угрозе дальнейшей эскалации.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине, но с учетом нынешних условий и устранения причин конфликта.

Глава государства также отмечал, что Россия заинтересована не во временном перемирии для перегруппировки сил, а в достижении долгосрочного мира.

Читайте также: В США заговорили о масштабной победе России на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше