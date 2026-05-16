Стало известно, в какой торжественной церемонии поучаствует Путин в Китае

Кремль заявил, что одним из мероприятий, запланированных в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, будет торжественная церемония открытия годов образования России и Китая, в которой российский лидер поучаствует вместе с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин посетит Китай с официальным визитом 19−20 мая. О готовящейся поездке 15 мая писали китайские СМИ, а затем информацию официально опубликовал Кремль.
Как уточняется, Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы двусторонних отношений. Стороны обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. По итогам визита планируется подписание совместного заявления.
15 мая завершился трехдневный визит в Китай президента США Дональда Трампа.
