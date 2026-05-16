В Кремле раскрыли цель визита Путина в Китай

Подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних документов ожидается по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об говорится в сообщении Кремля в канале в МАХ.
«По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов», — говорится в сообщении Кремля.
Также сообщается, что главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026−2027 год).
Ранее сайт KP.RU писал, что президент России приедет в Китай с официальным визитом 19−20 мая. Поездка Путина приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.