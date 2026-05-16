Владимир Путин приедет в Китай с официальным визитом 19−20 мая

Президент России Владимир Путин 19−20 мая посетит Китай с официальным визитом. Об этом сообщили в Кремле.
Поездка пройдет по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Она приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который считается основой межгосударственных связей двух стран.
Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, дальнейшее развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая. Также лидеры обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам.
Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Года образования в России и Китае. По итогам переговоров планируется подписать совместное заявление и ряд двусторонних документов.
Программой визита также предусмотрена встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. На ней стороны обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества.
Ранее в Кремле заявили, что подготовка к визиту Путина в Китай завершена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва и Пекин придают предстоящей поездке первостепенное значение. По его словам, лидеры двух стран также могут обсудить контакты России и Китая с США.