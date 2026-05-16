Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин приедет в Китай с официальным визитом 19−20 мая

Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения РФ и Китая.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин 19−20 мая посетит Китай с официальным визитом. Об этом сообщили в Кремле.

Поездка пройдет по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Она приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который считается основой межгосударственных связей двух стран.

Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, дальнейшее развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая. Также лидеры обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам.

Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия Года образования в России и Китае. По итогам переговоров планируется подписать совместное заявление и ряд двусторонних документов.

Программой визита также предусмотрена встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. На ней стороны обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Ранее в Кремле заявили, что подготовка к визиту Путина в Китай завершена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва и Пекин придают предстоящей поездке первостепенное значение. По его словам, лидеры двух стран также могут обсудить контакты России и Китая с США.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше