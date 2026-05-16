В Сумской области танкисты группировки войск «Север» нанесли удар по группе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил командир танка с позывным «Акула».
По его словам, экипаж танка Т-80БВМ вел совместную работу с расчетами разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем. Российские беспилотники обнаружили противника, когда тот готовился к выдвижению на позиции для смены личного состава. Экипажу танка былы переданы координаты.
В результате нанесения удара ВСУ потеряли свыше десяти своих военнослужащих. Также, ВС РФ уничтожили два пикапа и пункт временного размещения.
После применения осколочно-фугасных снарядов российские подразделения переместились на новую позицию и продолжили нести боевое дежурство.
