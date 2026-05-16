Лавров: РФ предлагает создать новую инвестплатформу для стран-членов БРИКС

Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании совета министров иностранных дел объединения.
По его словам, такой механизм мог бы аккумулировать значительные средства. В том числе для отдельных стартапов пространстве БРИКС.
«Россия предлагает создать новую инвестиционную платформу, которая позволила бы аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве нашего объединения», — сказал Лавров.
Он также добавил, что до необходимым для сих пор является формирование механизмов трансграничных расчетов. Причем тех, которые устойчивы к внешним рискам. В первую очередь это касается расчетов в национальных валютах.
Немногим ранее стало известно, что БРИКС в 2026 году может запустить собственную платежную систему. По данным KP.RU, Резервный банк Индии предложил связать цифровые валюты центральных банков для упрощения трансграничных платежей. Инициативу планируют обсудить на саммите объединения в Индии.