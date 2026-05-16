Дмитриев поддержал британских патриотов перед митингом в Лондоне

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратился с поддержкой к участникам массового митинга в Лондоне, который проходит в субботу. Об этом он написал в соцсети Х.

«Желаю британским патриотам успешного проведения сегодняшнего митинга в их стремлении возродить британский образ жизни и спасти западную цивилизацию от неконтролируемой иммиграции, воук-политики и самоуничтожения», — отметил он.

Речь идёт о масштабной демонстрации, которая, по данным телеканала Sky News, соберёт десятки тысяч человек. Организатором мероприятия называется правый антиисламский активист Томми Робинсон. Власти Великобритании заранее усилили меры безопасности. Сообщается о привлечении бронетехники, беспилотников, вертолётов и нескольких тысяч сотрудников полиции.

Ранее в центре Москвы у гостиницы «Метрополь» прошла небольшая акция протеста, приуроченная к приёму представительства Евросоюза в России по случаю Дня Европы. В митинге участвовали около 30 человек. Участники развернули плакаты с критикой политики ЕС и его позиции по украинскому конфликту.

