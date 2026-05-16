Дмитриев поддержал британских патриотов перед митингом в Лондоне

Ранее в центре Москвы у гостиницы «Метрополь» прошла небольшая акция протеста, приуроченная к приёму представительства Евросоюза в России по случаю Дня Европы. В митинге участвовали около 30 человек. Участники развернули плакаты с критикой политики ЕС и его позиции по украинскому конфликту.