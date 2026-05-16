Володин рассказал, чем западные ценности грозят Армении

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что насаждение западных либеральных ценностей способно привести к утрате единства и расколу армянского общества.
Володин сказал, что попытки подорвать армянские традиционные устои уже предпринимаются.
1 мая в ходе визита в Россию премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван отдает себе отчет в несовместимости членства Армении в Европейском союзе и ЕАЭС.
5 мая в Ереване завершилась серия встреч руководства Армении с лидерами европейских стран, которую посетили представители 27 членов Евросоюза и еще 21 государства.
7 мая МИД России вызвал посла Армении. Руководителю дипмиссии было заявлено о неприемлемости предоставления Владимиру Зеленскому «трибуны» для озвучивания угроз в отношении России.
Читайте материал «Лавров заявил, что Армения может лишиться всех своих привилегий в рамках ЕАЭС».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.