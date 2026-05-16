Гости надоели: в Польше толпа местных растерзала украинских беженцев

В Варшаве сотрудники правоохранительных органов задержали группу местных жителей, совершивших нападение на несовершеннолетних граждан Украины. Инцидент произошел на Свентокшиском мосту и вызвал широкий общественный резонанс.
«Несколько дней назад на Свентокшиском мосту в Варшаве были жестоко избиты трое подростков — граждан Украины», — сообщает министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский. Нападавшими оказались молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет.
Глава силового ведомства в своем аккаунте в социальной сети X подтвердил, что все участники нападения уже находятся под стражей. «В связи с нападением полицейские задержали 5 человек — граждан Польши… Проводятся дальнейшие процессуальные действия», — отметил министр, опубликовав кадры задержания подозреваемых.
Ранее, в феврале, прокуратура города Остроленка сообщала о другом инциденте на национальной почве: двое поляков напали на граждан Украины Василия и Ивана с мачете. В ходе той атаки пострадавшим нанесли серьезные ранения рук. Один из нападавших был задержан правоохранителями.
Таким образом, нынешнее избиение подростков в Варшаве стало очередным звеном в череде межэтнических столкновений в стране.
