Депутат Железняк позлорадствовал над Ермаком

В течение трех ближайших ночей бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак будет находиться в СИЗО. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
Железняк уточнил, что ему приятно слышать, что Ермак проведет эту и две следующие ночи в СИЗО.
До этого Ермака заключили под стражу на 60 суток. Напомним, что его обвиняют по делу об отмывании денег при строительстве элитных коттеджей в Киевской области. Для освобождения под залог ему необходимо внести 140 миллионов гривен (232 миллиона рублей). Однако Ермак заявил, что не имеет таких денег. Он также намерен обжаловать судебное решение.
Ранее доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко заявил, что арест Ермака может привести к тому, что украинский лидер Владимир Зеленский станет «хромой уткой» и окажется под угрозой импичмента.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.