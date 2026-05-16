Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о сохраняющейся масштабной угрозе для жителей российских и украинских регионов из-за деятельности американских биолабораторий. По его словам, бесконтрольные эксперименты с патогенами под надзором западных военных специалистов создают риски биологической катастрофы.
«Опасность для людей состоит в самой непрозрачности такой деятельности. Любая работа с опасными патогенами, особенно под иностранным военным кураторством и в условиях боевых действий, создает риски для населения», — сообщил Владимир Сальдо в интервью РИА Новости, добавив, что это касается и правобережья Херсонской области, и Украины, и соседних российских регионов.
Глава области отметил, что работа данных объектов по-прежнему скрыта от международной общественности, что не позволяет гарантировать безопасность граждан. По мнению собеседника агентства, проблема требует самого пристального внимания на высшем уровне, так как «считать угрозу от американских биолабораторий на Украине закрытой оснований нет».
Ситуация получила новый виток развития после того, как директор Национальной разведки США Тулси Габбард анонсировала масштабное расследование деятельности более чем 120 подобных объектов по всему миру. Она указала на то, что представители администрации экс-президента Джо Байдена сознательно скрывали факты существования лабораторий и оказывали давление на тех, кто пытался обнародовать правду.
При этом Москва давно уже указывала на финансирование Вашингтоном разработок биологического оружия на украинской территории, что является грубым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.