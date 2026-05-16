Разорвало на части: С фронта пришли данные об уничтожении ещё одного украинского F-16

Российский Су-35 сбил украинский F-16 в Сумской области, сообщает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на очевидцев. По его словам, около 11:00 15 мая жители сумского Кролевца услышали мощный взрыв, а незадолго до этого над городом пролетел украинский самолёт с подвешенными ракетами, предположительно, F-16.